Su Marte non riescono a capire perché in Italia considerano la Juve rafforzata e il Napoli indebolito

Quest'anno ho scelto di trascorrere un ferragosto alternativo. Il clima torrido dell'estate, la voglia di cambiare e un po' di spirito di avventura mi hanno spinto a cambiare aria e atmosfera (nel vero senso della parola), così mi sono recato su Marte. Ho fatto subito amicizia con la gente di qui, che si è dimostrata ospitale e curiosa. Complice l'inizio del campionato, ho trascorso parecchio tempo a parlare con loro del Napoli, della Serie A e del calciomercato. Non potevo saperlo, infatti, ma su Marte seguono appassionatamente la Serie A, grazie anche al servizio perfetto fornito da MAZN (sì, siamo proprio su un altro pianeta), anche se non tutto gli appare chiarissimo da quassù. Il marziano con cui ho stretto di più (ha un nome la cui pronuncia somiglia un po' a quella di Kvaratskhelia, anche se si scrive più semplice) mi ha chiesto ...

