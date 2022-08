Sky - Bucciantini : " Per il gioco di Spalletti Kvaratskhelia meglio di Insigne" (Di martedì 16 agosto 2022) Nel corso di " Radio Goal " è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista Sky, ecco le sue parole: " Osimhen ha fatto un gol veramente difficile, non è facile trovare il tempo e l'impatto col pallone. Il Napoli ieri ha avuto risposte che credo nemmeno stava cercando, perchè non c'era ottimismo nell'ambiente azzurro. Credo che i tifosi napoletani possano stare tranquilli. Kvaratskhelia ? Diverso da Insigne, è piu diretto verso la porta ed è piu in linea con il gioco di Spalletti. Non sarà valutato per quanto si avvicinerà a Insigne perchè farà cose diverse". Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 16 agosto 2022) Nel corso di " Radio Goal " è intervenuto Marco, giornalista Sky, ecco le sue parole: " Osimhen ha fatto un gol veramente difficile, non è facile trovare il tempo e l'impatto col pallone. Il Napoli ieri ha avuto risposte che credo nemmeno stava cercando, perchè non c'era ottimismo nell'ambiente azzurro. Credo che i tifosi napoletani possano stare tranquilli.? Diverso da, è piu diretto verso la porta ed è piu in linea con ildi. Non sarà valutato per quanto si avvicinerà aperchè farà cose diverse".

susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Bucciantini: 'Kvaratskhelia? Diverso da Insigne, è più in linea con il gioco di Spalletti' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Bucciantini: 'Kvaratskhelia? Diverso da Insigne, è più in linea con il gioco di Spalletti' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Bucciantini: 'Kvaratskhelia? Diverso da Insigne, è più in linea con il gioco di Spalletti' - napolimagazine : SKY - Bucciantini: 'Kvaratskhelia? Diverso da Insigne, è più in linea con il gioco di Spalletti' - apetrazzuolo : SKY - Bucciantini: 'Kvaratskhelia? Diverso da Insigne, è più in linea con il gioco di Spalletti' -