Sinisa Mihajlovic torna sui social: come sta dopo la malattia (Di martedì 16 agosto 2022) Sinisa Mihajlovic è tornato a bordocampo per seguire la sua squadra. Quali sono oggi le condizioni di salute dell'allenatore del Bologna calcio. Il campionato di calcio di serie A è ricominciato. Sinisa Mihajlovic, oggi seduto sulla panchina del Bologna, è tornato a calcare il terreno di gioco come allenatore della squadra rossoblù. Tuttavia molti ricorderanno che l'ex calciatore dal sinistro d'oro, era stato colpito da una grave malattia. La sua presenza era stata pertanto messa in forse, per consentire all'uomo di proseguire le cure… ma adesso che è tornato, ci si chiede come stia in effetti l'ex calciatore di Roma, Sampdoria, Lazio e Inter.

