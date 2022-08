"Rotto le p***". De Sica, lo sfogo brutale: con chi ce l'ha (Di martedì 16 agosto 2022) Una riflessione postata sui social da Christian De Sica sta facendo discutere molto. Un “ma che è sta cafonata?!” dei giorni nostri, quella del celebre attore, che si è scagliato contro una categoria ben precisa di persone: “Ma certi non si sono rotti le palle di pubblicare quello che mangano, mentre ballano abbracciati e poi si odiano, le panoramiche delle discoteche tutte uguali, i tuffi dai motoscafi di lusso comprati facendo i tuffi?”. “E basta - ha tuonato De Sica - ma possibile essere diventati così cafoni?”. Lo sfogo dell'attore può apparire un po' straniante, dato che è stato il grande protagonista di pellicole tanto amate quanto criticate, in cui venivano rappresentati ed elevati all'ennesima potenza i vizi e le virtù degli italiani, soprattutto quelli medi. Dagli anni '80 fino a tempi più recenti, De ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Una riflessione postata sui social da Christian Desta facendo discutere molto. Un “ma che è sta cafonata?!” dei giorni nostri, quella del celebre attore, che si è scagliato contro una categoria ben precisa di persone: “Ma certi non si sono rotti le palle di pubblicare quello che mangano, mentre ballano abbracciati e poi si odiano, le panoramiche delle discoteche tutte uguali, i tuffi dai motoscafi di lusso comprati facendo i tuffi?”. “E basta - ha tuonato De- ma possibile essere diventati così cafoni?”. Lodell'attore può apparire un po' straniante, dato che è stato il grande protagonista di pellicole tanto amate quanto criticate, in cui venivano rappresentati ed elevati all'ennesima potenza i vizi e le virtù degli italiani, soprattutto quelli medi. Dagli anni '80 fino a tempi più recenti, De ...

lucfra71 : @P_M_1960 'Questa egemonia del Trap, i Trapper e il mondo che gravita intorno a questi disadattati, ha veramente ro… - Pippo75988297 : @Marco_dreams Si ma mi hai rotto le p... - sultaluna : RT @Fiammailmionome: Avete rotto le p... Di far pagare tasse su tasse a mio padre ed a mio marito....per mantenere chi non ha voglia di far… - DanieleLanati : @AntonCristofari @cosimo7306 La dx si dividerà subito dopo le elezioni, salvini e berlisconi non accetteranno la le… - Paolo_P_ : RT @Alessan02072836: @FcInterNewsit Adesso vi blocco e vi segnalo avete rotto i coioni con ste notizie false per spaventare la gente pezzen… -