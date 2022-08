Nuoto | Europei | Sara Franceschi bronzo nei 200 misti**

(Di martedì 16 agosto 2022) Roma, 16 ago. - (Adnkronos) -conquista la medaglia dinei 200 misti ai campionatidi Roma 2022. L'azzurra tocca in 2'11"38 chiudendo alle spalle dell'israeliana Anastasya Gorbenko, vincitrice in 2'10"92 e dell'olandese Marrit Steenbergen (2'11"14).

18.25, 50 rana: Martinenghi oro Arriva l'ennesima doppietta italiana di questi straordinaridi Roma. Nei 50 rana Nicolò Martinenghi, dopo aver vinto i 100, concede il bis dominando ...di Arianna Ravelli Doppietta azzurra nei 50 rana, attesa per Gregorio Paltrinieri nei 1500. Oro Bertocchi. "Ho superato problemi alimentari". Bronzo Pellacani e Jodoin Di Maria e Timbretti Gugiu ROMA ...Alberto Razzetti, re dei 400 misti, torna sul podio europeo per la seconda medaglia nei 200 farfalla: è una medaglia di bronzo in 1'55"01 (25"00m 53"65, 1'23"15) dietro l'imprendibile padrone della sp ...E' di bronzo la medaglia conquistata nei 200 misti donne da Sara Franceschi agli Europei di Roma. La 23enne livornese ha nuotato in 2:11.38, ed è stata preceduta dall'israeliana Gorbenko, oro in 2:10.