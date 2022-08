Nuoto | Europei | Razzetti bronzo nei 200 farfalla**

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 agosto 2022) Roma, 16 ago. - (Adnkronos) - Albertovince la medaglia dinei 200 farfalla ai campionatidi Roma 2022. Il 23enne ligure nuota in 1'55"01 arrendendosi agli ungheresi Kristof Milak, vincitore in 1'52"01 e Richard Marton (1'54"78). Quarto posto per l'altro italiano Giacomo Carini (1'55"17).