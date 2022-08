Mbappé è una furia: al Psg non gli passano la palla e lui… (VIDEO) (Di martedì 16 agosto 2022) Mbappé non ci sta: durante la gara contro il Montpellier, non gli passano il pallone e lui si infuria e si ferma in campo... Leggi su itasportpress (Di martedì 16 agosto 2022)non ci sta: durante la gara contro il Montpellier, non gliil pallone e lui si ine si ferma in campo...

Neymar, l'inizio di stagione è super: nell'anno del Mondiale, O'Ney è tornato a brillare E' una stagione importante, è preparato e in forma, non ha saltato una seduta e sta lavorando.'. A ... 'Mbappé è l'uomo al centro del progetto', questo è il messaggio che fin da inizio estate è arrivato ... Mundo Deportivo: 'Ecco perché Neymar ce l'ha con Mbappé' ... e all'ex Barcellona avrebbe dato fastidio che fosse stato proprio Mbappé a spingere per l'addio . ... dunque, sarebbe stata soltanto la naturale conseguenza di una tensione palpabile e già accumulata. E'stagione importante, è preparato e in forma, non ha saltatoseduta e sta lavorando.'. A ... 'è l'uomo al centro del progetto', questo è il messaggio che fin da inizio estate è arrivato ...... e all'ex Barcellona avrebbe dato fastidio che fosse stato proprioa spingere per l'addio . ... dunque, sarebbe stata soltanto la naturale conseguenza ditensione palpabile e già accumulata.