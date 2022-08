Maria De Filippi, quanto ha fatturato lo scorso anno la sua Fascino PGT S.r.l.? (Di martedì 16 agosto 2022) La Fascino PGT S.R.L ha fatturato 63,84 mln € (2020) con un utile netto di 6,39 mln € (2020). La Fascino – Produzione Gestione Teatro S.r.l. è una società di produzione televisiva controllata al 50% da RTI Spa (che è controllata al 100% da Mediaset S.p.a.) e al 50 % dalla conduttrice Maria De Filippi. Tramite vari programmi – tra cui quelli di punta che vanno in onda su Canale 5, ovvero Uomini e donne, C’è posta per te, Amici, Tu si que vales e Temptation Island – l’azienda si conferma una delle case di produzione più ricche d’Italia e d’Europa. dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… I conduttori Mediaset che guadagnano di più! Ecco chi sarebbe al primo posto! I conduttori Mediaset che guadagnano di più! ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 16 agosto 2022) LaPGT S.R.L ha63,84 mln € (2020) con un utile netto di 6,39 mln € (2020). La– Produzione Gestione Teatro S.r.l. è una società di produzione televisiva controllata al 50% da RTI Spa (che è controllata al 100% da Mediaset S.p.a.) e al 50 % dalla conduttriceDe. Tramite vari programmi – tra cui quelli di punta che vin onda su Canale 5, ovvero Uomini e donne, C’è posta per te, Amici, Tu si que vales e Temptation Island – l’azienda si conferma una delle case di produzione più ricche d’Italia e d’Europa. dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… I conduttori Mediaset che guadagnano di più! Ecco chi sarebbe al primo posto! I conduttori Mediaset che guadagnano di più! ...

