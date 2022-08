Lutto nel mondo della comicità: è stato ritrovato senza vita, aveva 32 anni (Di martedì 16 agosto 2022) La comicità ha visto verificarsi un drammatico evento. Il corpo di uno degli artisti più amati è stato ritrovato senza vita. La comunità comica si è stretta nel dolore. Una strana e misteriosa vicenda ha segnato il mondo della comicità. Il ritrovamento del corpo di un esponente di questo universo continua a destare profondo stupore. La notizia è arrivata ai tanti fan come un fulmine a ciel sereno. Questo perché tutto si è verificato improvvisamente. Adobe StockLa scomparsa a 32 anni di Teddy Ray ha segnato l’universo della comicità. Sia gli addetti ai lavori sia i tanti fan di una delle voci emergenti più apprezzate di questo momento. Il suo caso, però, è ancora avvolto nel mistero ... Leggi su chenews (Di martedì 16 agosto 2022) Laha visto verificarsi un drammatico evento. Il corpo di uno degli artisti più amati è. La comunità comica si è stretta nel dolore. Una strana e misteriosa vicenda ha segnato il. Il ritrovamento del corpo di un esponente di questo universo continua a destare profondo stupore. La notizia è arrivata ai tanti fan come un fulmine a ciel sereno. Questo perché tutto si è verificato improvvisamente. Adobe StockLa scomparsa a 32di Teddy Ray ha segnato l’universo. Sia gli addetti ai lavori sia i tanti fan di una delle voci emergenti più apprezzate di questo momento. Il suo caso, però, è ancora avvolto nel mistero ...

