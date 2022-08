LIVE Atletica, Europei 2022 in BRONZO inatteso per Giupponi nella 35 km di marcia! Iapichino e Sabbatini in finale, Dester ci crede (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’orario della semifinale e della finale di Jacobs 11:03 BRONZOOOOO MATTEO Giupponi! Splendida la gara del bergamasco che esulta al traguardo imbracciando il tricolore. Davvero ottima la prova dell’azzurro, che marcia con costanza tutti i 35 km di gara, approfittando del crollo dello spagnolo Bermudez. 11:02 Medaglia d’argento per il padrone di casa Christopher Linke. Il tedesco paga 2’41 al vincitore, ma riceve il boato del pubblico presente per le strade di Monaco di Baviera. 10:58 Medaglia d’oro per Miguel Angel Lopez, che si aggiudica la prova dei 35 km di marcia maschile partendo ad oltre 20 km dal traguardo. Lo spagnolo arriva sventolando la bandiera chiudendo con il crono di 2:26:47. Attendiamo ora gli atleti che completeranno il podio. 10:55 2 km al ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTAL’orario della semie delladi Jacobs 11:03OOOO MATTEO! Splendida la gara del bergamasco che esulta al traguardo imbracciando il tricolore. Davvero ottima la prova dell’azzurro, che marcia con costanza tutti i 35 km di gara, approfittando del crollo dello spagnolo Bermudez. 11:02 Medaglia d’argento per il padrone di casa Christopher Linke. Il tedesco paga 2’41 al vincitore, ma riceve il boato del pubblico presente per le strade di Monaco di Baviera. 10:58 Medaglia d’oro per Miguel Angel Lopez, che si aggiudica la prova dei 35 km di marcia maschile partendo ad oltre 20 km dal traguardo. Lo spagnolo arriva sventolando la bandiera chiudendo con il crono di 2:26:47. Attendiamo ora gli atleti che completeranno il podio. 10:55 2 km al ...

infoitsport : LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Ludovica Cavalli avanza nei 1500 - zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: azzurri già staccati nella 35 km di marcia. Tocca a Dario Dester nel decathl… - zazoomblog : LIVE – Atletica Europei Monaco 2022: 35 km marcia maschile e femminile in DIRETTA - #Atletica #Europei #Monaco #20… - zazoomblog : LIVE – Atletica Europei Monaco 2022: semifinali e finale 100m con Jacobs in DIRETTA - #Atletica #Europei #Monaco #… - Nuotomania : DA OASPORT - #Atletica #BeachVolley #Ciclismo #LiveSport #Nuoto LIVE Europei 2022, liveblog 16 agosto in DIRETTA: J… -