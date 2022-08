Lieto fine per Marina Paola Micalizio: trovata viva all’Elba (Di martedì 16 agosto 2022) Finalmente una storia che ha un finale non drammatico, quella che arriva dall’Isola d’Elba . Proprio ieri, nella giornata di Ferragosto, vi avevamo raccontato della scomparsa di Marina Paola Micalizio, che da 24 ore era sparita nel nulla. Sembrava essere un vero e proprio giallo quello che si stava svolgendo sull’isola ma per fortuna, il finale, è quello che tutti speravano. La donna infatti, è stata ritrovata e sta bene. Un giallo che ha tenuto con il fiato sospeso per un giorno intero tutti gli abitanti dell’Isola d’Elba e le persone impegnate nella ricerca. La donna di 48 anni scomparsa domenica nella zona di Procchio, Marina Paola Micalizio, figlia del superpoliziotto Pippo Micalizio, è stata ritrovata in vita ieri. Nel giorno di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 16 agosto 2022) Finalmente una storia che ha un finale non drammatico, quella che arriva dall’Isola d’Elba . Proprio ieri, nella giornata di Ferragosto, vi avevamo raccontato della scomparsa di, che da 24 ore era sparita nel nulla. Sembrava essere un vero e proprio giallo quello che si stava svolgendo sull’isola ma per fortuna, il finale, è quello che tutti speravano. La donna infatti, è stata rie sta bene. Un giallo che ha tenuto con il fiato sospeso per un giorno intero tutti gli abitanti dell’Isola d’Elba e le persone impegnate nella ricerca. La donna di 48 anni scomparsa domenica nella zona di Procchio,, figlia del superpoliziotto Pippo, è stata riin vita ieri. Nel giorno di ...

