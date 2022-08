L’addio al ciclismo di Dumoulin e la pace dell’ombra oltre il proscenio (Di martedì 16 agosto 2022) Qualche altro mese di pedalate, poi basta, aveva detto. Il tempo per provare a centrare l’ultimo obiettivo: il Mondiale a cronometro, e poi chissà, magari quello in linea. Un’altra maglia bianca con i colori dell’iride, a tanto sarebbe servito questo tempo. Sarebbe stato un bel modo per salutare, per imboccare davvero l’ombra che sta dopo il proscenio. Non chiedeva nient’altro che quell’ombra Tom Dumoulin. Non ha resistito, ha deciso di abbracciarla subito, “con effetto immediato”. Sarebbe potuta andare diversamente la carriera di Dumoulin. Perché salutare il ciclismo a trentun anni era qualcosa che sino a quattro anni fa era difficile da poter solo immaginare. Aveva vinto un Giro d’Italia, era arrivato secondo sia al Giro che al Tour de France, era tra i più forti corridori nelle corse a tappe. Poteva agguantare ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 16 agosto 2022) Qualche altro mese di pedalate, poi basta, aveva detto. Il tempo per provare a centrare l’ultimo obiettivo: il Mondiale a cronometro, e poi chissà, magari quello in linea. Un’altra maglia bianca con i colori dell’iride, a tanto sarebbe servito questo tempo. Sarebbe stato un bel modo per salutare, per imboccare davvero l’ombra che sta dopo il. Non chiedeva nient’altro che quell’ombra Tom. Non ha resistito, ha deciso di abbracciarla subito, “con effetto immediato”. Sarebbe potuta andare diversamente la carriera di. Perché salutare ila trentun anni era qualcosa che sino a quattro anni fa era difficile da poter solo immaginare. Aveva vinto un Giro d’Italia, era arrivato secondo sia al Giro che al Tour de France, era tra i più forti corridori nelle corse a tappe. Poteva agguantare ...

