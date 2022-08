Koulibaly applaude la vittoria del Napoli con l’Hellas Verona

(Di martedì 16 agosto 2022) L’ex difensore del, si congratula con la sua ex squadra dopo lacontronon dimentica i suoi ex compagni del. Il nuovo calciatore del Chelsea, che ha trovato anche il primo gol in Inghilterra contro il Tottenham, ha avuto modo di ricordare la sua ex squadra. Dopo ladegli azzurri al debutto contro il, il difensore senegalese ha commentato sulle sue storie su Instagram con un «Bravi ragazzi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

