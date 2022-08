Giudice sportivo, si indaga sui cori razzisti contro Osimhen in Verona-Napoli (Di martedì 16 agosto 2022) Archiviata la prima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, il Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea si è pronunciato sulle principali vicende di condotta verificatesi nel weekend. Dopo aver letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, il Giudice ha chiesto indagini sui cori razzisti rivolti a Victor Osimhen durante Verona-Napoli: “Si ritiene necessario che venga specificato, sentiti se del caso anche i responsabili dell’ordine pubblico, i sotto settori della Curva Sud, ove individuabili, da cui partivano i primi cori di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore del Napoli (Osimhen, ndr) successivamente alla realizzazione di una rete”. Intanto l‘Hellas ... Leggi su sportface (Di martedì 16 agosto 2022) Archiviata la prima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ilGerardo Mastrandrea si è pronunciato sulle principali vicende di condotta verificatesi nel weekend. Dopo aver letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ilha chiesto indagini suirivolti a Victordurante: “Si ritiene necessario che venga specificato, sentiti se del caso anche i responsabili dell’ordine pubblico, i sotto settori della Curva Sud, ove individuabili, da cui partivano i primidi discriminazione razziale nei confronti di un calciatore del, ndr) successivamente alla realizzazione di una rete”. Intanto l‘Hellas ...

