Giorgio Minisini e Arianna Sacripante | lo sport è inclusione

(Di martedì 16 agosto 2022) Fra le montagne di medaglie che stanno arrivando per l'Italia agli Europei di Roma c'è un'esibizione speciale che racconta il valore assoluto dello: i protagonisti del Gala Event sono il bicampione mondiale e quadricampione europeo, nuotatrice artistica con la sindrome di Down, medaglia d’oro ai Trisome Games nel 2016

Eurosport_IT : OROOOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Fantastica prova della coppia composta da Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero: i due azz… - Coninews : ?? INSUPERABILI ?? Giorgio #Minisini e Lucrezia #Ruggiero si prendono tutto! Agli Europei di #Roma2022 dopo l'oro ne… - ItaliaTeam_it : ANCORA D'OROOOOOO! ?? Semplicemente dominanti! Oro nel duo misto libero, Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero trion… - CiottiM : RT @ItaliaTeam_it: ANCORA D'OROOOOOO! ?? Semplicemente dominanti! Oro nel duo misto libero, Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero trionfano… - fiorilunastelle : @elenabonetti @LENaquatics Nessuna emozione invece per l’esibizione del campione Giorgio Minisini con la sincronett… -

di Arianna Ravelli Martina di rabbia dopo la delusione nei 100 rana. Italia subito oro nei tuffi nel team event. Nel nuoto artistico oro cone Lucrezia Ruggiero nel tecnico, argento con la squadra nell'esercizio libero e bronzo con Cerruti - Ferro I 1500 sono la gara delle delusioni olimpiche e mondiali, dove continua a ...Quindi oro anche per, 26 anni, e Lucrezia Ruggiero, 22, nel duo misto libero. I due azzurri erano già campioni del mondo in carica e avevano già conquistato l'oro nel duo libero in ... Giorgio Minisini, il "giullare" entrato nella storia del sincronizzato Giorgio Minisini ha parlato in mezzo agli appassionati, tra le quali pure tre suore. E' il momento di massima popolarità che riscontriamo per Giorgio che ha vinto 3 titoli mondiali e 4 ori europei tut ...Foto Andrea Staccioli, Andrea Masini e Pasquale Mesiano/DBM/Fin. Nell'ultima giornata di gare nella piscina dello Stadio Pietrangeli, Lucrezia Ruggiero e Giorgio Minisini conquistano un'altra medaglia ...