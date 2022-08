Germania, sovrapprezzo sul gas a carico dei consumatori per “salvare” le aziende. Il governo studia risparmi in vista dell’inverno (Di martedì 16 agosto 2022) In Germania quest’inverno gli edifici pubblici, con l’eccezione di ospedali e servizi sociali, non dovranno essere riscaldati oltre i 19 gradi centigradi. Non solo: niente più illuminazione notturna di edifici e monumenti ed insegne pubblicitarie. Subito prima di Ferragosto il ministro tedesco dell’economia e clima e vicecancelliere Robert Habeck (Verdi) in un’intervista alla Süddeutsche Zeitung ha preannunciato il contenuto dei decreti sul risparmio energetico necessari per rispettare l’accordo europeo che impone ai 27 Paesi membri di ridurre di qui al marzo 2023 i consumi di gas del 15% rispetto ai cinque anni precedenti. Il giorno dopo è arrivata anche la stangata per i consumatori: Berlino ha dato via libera al “Gasumlage”, un supplemento in bolletta da 2,4 centesimi a kilowattora che a partire da ottobre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Inquest’inverno gli edifici pubblici, con l’eccezione di ospedali e servizi sociali, non dovranno essere riscaldati oltre i 19 gradi centigradi. Non solo: niente più illuminazione notturna di edifici e monumenti ed insegne pubblicitarie. Subito prima di Ferragosto il ministro tedesco dell’economia e clima e vicecancelliere Robert Habeck (Verdi) in un’interalla Süddeutsche Zeitung ha preannunciato il contenuto dei decreti sulo energetico necessari per rispettare l’accordo europeo che impone ai 27 Paesi membri di ridurre di qui al marzo 2023 i consumi di gas del 15% rispetto ai cinque anni precedenti. Il giorno dopo è arrivata anche la stangata per i: Berlino ha dato via libera al “Gasumlage”, un supplemento in bolletta da 2,4 centesimi a kilowattora che a partire da ottobre ...

