Furbetti degli ombrelloni sulla spiaggia libera di Gaeta | scatta il sequestro

(Di martedì 16 agosto 2022)– I Carabinieri della Motovedetta CC816, all’esito di specifici servizi finalizzati al controllo in materia di polizia marittima, hanno denunciato in tre persone poiché, quali titolari di attività di noleggio di attrezzatura da, sono stati sorpresi mentre installavano glisenza alcuna richiesta da parte di utenti, in tratti disiti in località Sant’Agostino di. Sono stati, pertanto, sottoposti ae messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Cassino numerosi, lettini e porta. Nella medesima circostanza sono state comminate sanzioni amministrative a carico di due persone sorprese a praticare attività di pesca sebbene sprovvisti della previste ...

GiuseppeMacca2 : @Mov5Stelle Un fallimento annunciato e conclamato. Solo i furbetti e i mafiosi ne hanno usufruito a piene mani. All… - sardanews : Castiadas, gli eterni furbetti degli ombrelloni: “E il Comune pretende 10 euro per una spiaggia già occupata”… - Hondo2168Hondo : @natonel52 @capuanogio Allora potrebbero prendere i furbetti delle piattaforme pirata e così scenderebbero i prezzi degli abbonamenti legali - Claudel_IT : Solo Italia si parla di ?????. Dirigenti vecchi e retrogradi furbetti. Ve lo ricordate l'avviso al cinema che manda… - AntonioDiSante2 : @malessandravar1 Sono gli stessi furbetti che dal professionista non si fanno fare la fattura così risparmiano i so… -

Casteddu Online

Per quanto riguarda il Partito Democratico, invece, come la Lega, nel corsoanni ha cambiato ... Lettura consigliata Più di un anno di carcere aifruitori del reddito di cittadinanza che ...La guardia di finanza continua a scovare e denunciare sempre piùdel reddito di cittadinanza . Negli ultimi due mesi, in particolare, sono state segnalate ...sottoposti a misura cautelare... Castiadas, gli eterni furbetti degli ombrelloni: "E il Comune pretende 10 euro per una spiaggia già occupata" I titolari di attività di noleggio , sono stati sorpresi mentre installavano attrezzatura da spiaggia senza alcuna richiesta da parte di utenti ...Salvaguardare l'utilizzo dell'oro blu in una delle stagioni di siccità più severe degli ultimi decenni. I sopralluoghi dei carabinieri forestali sul fiume Chienti per la verifica dei livelli di captaz ...