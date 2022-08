Europei di Arrampicata Sportiva: l’Italia non va oltre i quarti nella velocità (Di martedì 16 agosto 2022) Il Campionato Europeo di Arrampicata Sportiva nella specialità della velocità non va oltre i quarti di finale maschili e gli ottavi femminili per la Nazionale italiana speed che vede quindi sfumare l’obiettivo di una medaglia a Monaco 2022. Gian Luca Zodda, Alessandro Boulos e Alessandro Cingari, gli unici azzurri a conquistare i quarti di finale devono accontentari alla fine rispettivamente del sesto, settimo e ottavo piazzamento mentre Matteo Zurloni chiude 12°. In campo femminile la migliore è Beatrice Colli nona davanti a Sofia Bellesini, Giulia Randi ed Erica Piscopo rispettivamente 11esime, 12esime e 14esime. Oggi una giornata di riposo per l’Arrampicata Sportiva che riprenderà con la gara di combinata olimpica femminile ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 16 agosto 2022) Il Campionato Europeo dispecialità dellanon vadi finale maschili e gli ottavi femminili per la Nazionale italiana speed che vede quindi sfumare l’obiettivo di una medaglia a Monaco 2022. Gian Luca Zodda, Alessandro Boulos e Alessandro Cingari, gli unici azzurri a conquistare idi finale devono accontentari alla fine rispettivamente del sesto, settimo e ottavo piazzamento mentre Matteo Zurloni chiude 12°. In campo femminile la migliore è Beatrice Colli nona davanti a Sofia Bellesini, Giulia Randi ed Erica Piscopo rispettivamente 11esime, 12esime e 14esime. Oggi una giornata di riposo per l’che riprenderà con la gara di combinata olimpica femminile ...

