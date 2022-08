“Ero disperata!”: Maria Monsè, l’assurdo dramma ha sconvolto la sua vita (Di martedì 16 agosto 2022) Un dramma molto particolare ha sconvolto la vita di Maria Monsè. E’ la stessa attrice ad aver deciso di raccontare tutto Ci sono personaggi nel mondo dello spettacolo che hanno avuto la capacità di andare oltre le etichette, oltre il tempo e soprattutto oltre i limiti di chi arriva da un’esplosione mediatica arrivata davvero tanto tempo fa. Non tutti riescono a tenere botta, soprattutto quando ci si ritrova a doversi confrontare con un mezzo come la televisione che ormai muta in maniera costante. Ci è riuscita, dimostrando anche grande personalità, una donna che è di casa in un mondo cosi particolare come quello dello spettacolo. Maria Monsè (web source)Stiamo parlando di Maria Monsè, attrice e personaggio ... Leggi su ildemocratico (Di martedì 16 agosto 2022) Unmolto particolare haladi. E’ la stessa attrice ad aver deciso di raccontare tutto Ci sono personaggi nel mondo dello spettacolo che hanno avuto la capacità di andare oltre le etichette, oltre il tempo e soprattutto oltre i limiti di chi arriva da un’esplosione mediatica arrivata davvero tanto tempo fa. Non tutti riescono a tenere botta, soprattutto quando ci si ritrova a doversi confrontare con un mezzo come la televisione che ormai muta in maniera costante. Ci è riuscita, dimostrando anche grande personalità, una donna che è di casa in un mondo cosi particolare come quello dello spettacolo.(web source)Stiamo parlando di, attrice e personaggio ...

