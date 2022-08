Elezioni: Marcucci in corsa nell'uninominale a Livorno (Di martedì 16 agosto 2022) Roma, 16 ago. (Adnkronos) - Andrea Marcucci, già capogruppo del Pd al Senato, sarà in corsa sempre per palazzo Madama, nel collegio di Livorno e non di Lucca. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Roma, 16 ago. (Adnkronos) - Andrea, già capogruppo del Pd al Senato, sarà insempre per palazzo Madama, nel collegio die non di Lucca.

TV7Benevento : Elezioni: Marcucci in corsa nell'uninominale a Livorno - - Parlamenteide : Ore 10:27 - #Elezioni, Marcucci in corsa nell'uninominale a LivornoAndrea Marcucci, già capogruppo del #Pd al Senat… - MichelaRoi : RT @tempoweb: #Letta fa fuori la minoranza interna per 'paura' di non poterla controllare #pd #elezionipolitiche22 #16agosto #lotti #iltemp… - tempoweb : #Letta fa fuori la minoranza interna per 'paura' di non poterla controllare #pd #elezionipolitiche22 #16agosto… - etventadv : RT @UbaldoLorenzo: I candidati, nel PD tra esclusi e new entry. In evidenza l'esclusione degli amici di Renzi da Marcucci a Lotti. https://… -