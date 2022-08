Dramma a Brescia | bambino di due anni colpito da un proiettile | gravissime condizioni

(Di martedì 16 agosto 2022) Roma, 16 ago – Unda un. Fa tremare solo leggerlo, e la tensione se si pensa all’età del piccolo: appena duedi dueda unSecondo quanto riportato da Tgcom24, ilferito dalsarebbe tra la vita e la morte, inattualmente in ospedale. La tragedia scoppia lunedì sera, in provincia di, a Cortefranca. Il piccolo si trovava alla finestra di casa, quando all’improvviso unlo ha. L’autore del gesto incredibile è una guardia giurata, vicino della vittima, che si trovava con i propri nipotini e stava sparando ad ...

