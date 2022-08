Dazn rimborsa gli utenti dopo i disservizi: ecco come richiedere l’indennizzo (Di martedì 16 agosto 2022) I disservizi di Dazn durante la trasmissione delle partite del 14 agosto – la prima giornata di serie A – hanno portato il gruppo a prendere una decisione che riguarda gli utenti. Leggi anche: Dazn cambia prezzo dell’abbonamento: la “doppia utenza” costerà di più Dazn, arriveranno i rimborsi? Dazn ha fatto sapere che è pronta a indennizzare gli utenti danneggiati, mentre l’Agcom ha inviato una lettera alla compagnia per chiedere di applicare forme semplificate di rimborso. Secondo il Garante per le comunicazioni gli abbonati hanno diritto al rimborso senza dover affrontare problemi burocratici, perché il disservizio è ritenuto grave e conclamato. La richiesta dell’Autorità è quella di rendere i rimborsi immediati. Secondo Agcom, Dazn ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 agosto 2022) Ididurante la trasmissione delle partite del 14 agosto – la prima giornata di serie A – hanno portato il gruppo a prendere una decisione che riguarda gli. Leggi anche:cambia prezzo dell’abbonamento: la “doppia utenza” costerà di più, arriveranno i rimborsi?ha fatto sapere che è pronta a indennizzare glidanneggiati, mentre l’Agcom ha inviato una lettera alla compagnia per chiedere di applicare forme semplificate di rimborso. Secondo il Garante per le comunicazioni gli abbonati hanno diritto al rimborso senza dover affrontare problemi burocratici, perché ilo è ritenuto grave e conclamato. La richiesta dell’Autorità è quella di rendere i rimborsi immediati. Secondo Agcom,...

