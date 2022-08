infoitsport : Colleferro. Controlli straordinari dei Carabinieri nel weekend di Ferragosto - TG24info : #Colleferro – Giro di vite sulla Movida, controlli a | - CasilinaNews : #Colleferro, fermati con marijuana e hashish nascosti nei calzini. Controlli anche ad #Artena… -

Cronache Cittadine

Il servizio ha interessato i comuni di Colleferro e Artena e i controlli hanno consentito di sanzionare 13 automobilisti indisciplinati. Nel medesimo contesto sono stati controllati 25 soggetti. Sono stati controllati anche venticinque soggetti sottoposti agli arresti domiciliari. I carabinieri della compagnia di Colleferro sono stati impegnati, nei giorni scorsi, in un servizio straordinario per garantire la sicurezza dei cittadini.