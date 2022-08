Cade da una moto da cross in montagna: 19enne trasportato in eliambulanza al Ruggi (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Un giovane di 19 anni di Polla (Salerno) è ricoverato all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno dopo una caduta in montagna in sella alla sua moto da cross. Il ragazzo si trovava sul Monte Carmelo a Sant’Arsenio per trascorrere il weekend di ferragosto insieme a diversi amici. Non chiara al momento la dinamica dell’incidente accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Il 19enne è stato trasportato in eliambulanza al nosocomio salernitano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Un giovane di 19 anni di Polla (Salerno) è ricoverato all’ospedaled’Aragona di Salerno dopo una caduta inin sella alla suada. Il ragazzo si trovava sul Monte Carmelo a Sant’Arsenio per trascorrere il weekend di ferragosto insieme a diversi amici. Non chiara al momento la dinamica dell’incidente accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Ilè statoinal nosocomio salernitano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

IlBlogdiAndy : RT @RaiNews: L'intervento nella zona dele bocche effusive dei Crateri Barbagallo, a quota 2.600 metri, sul versante sud del vulcano #vulcan… - Alessia69591094 : @alexcabot_ @DioBenedicaMe - lo so io quindi che sia in abusatore è una TUA IDEA e di quegli altri 4 gatti come io… - Novella_2000 : Drone cade durante il concerto di Orietta Berti: ferita una donna - DrugoSniper85 : @tormentony @giampdisan Nn sbilancia una ceppa,il difensore nn deve intervenire cm Ferrari altrimenti rischi il rig… - RaiNews : L'intervento nella zona dele bocche effusive dei Crateri Barbagallo, a quota 2.600 metri, sul versante sud del vulc… -