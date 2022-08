Brescia | bimbo di 3 anni ferito da proiettile | è grave

(Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – Durante la serata di ieri, un bambino di treè stato raggiunto da unesploso da una guardia giurata a Corte Franca, in provincia di. Il piccolo, colpito mentre si trovava davanti alla finestra di casa sua, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo. La sua prognosi rimane riservata. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire le dinamiche dell’accaduto. Resta infatti da capire perché la guardia giurata, vicino di casa della vittima, abbia sparato vari colpi in aria con la propria pistola. L’uomo al momento si trova nella caserma dei carabinieri di Chiari, in provincia di, a disposizione delle forze dell’ordine. L'articolo proviene da Italia Sera.

Un bambino di tre anni, a Corte Franca (Brescia), è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Bergamo dopo essere stato colpito da un proiettile esploso da una guardia giurata. Il colpo è partito da una guardia giurata, che in quel momento si trovava in strada. Il fatto è accaduto ieri sera, in provincia di Brescia. L'uomo è in caserma e la sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria.