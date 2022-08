Bonus Felicità: che cos’è, come funziona e come richiederlo (Di martedì 16 agosto 2022) Non abbandonare, ma donare Felicità a chi, invece, rischierebbe di finire in strada o di vivere nella solitudine. Si può riassumere così il Bonus messo a punto da un Comune nel bresciano, Castel Mella: qui, infatti, chi adotta un cane e un gatto ospiti di qualche struttura può ricevere un contributo di 200 euro. Un Bonus della ‘Felicità’, come è stato rinominato dal Sindaco, Giorgio Guarnieri. 200 euro per chi adotta cani e gatti abbandonati L’amministrazione di Castel Mella, con il Bonus della Felicità, ha cercato di arginare il ‘problema’ del sovraffollamento delle strutture di accoglienza per cani e gatti abbandonati. Da qui, quindi, l’idea di ‘elargire’ 200 euro ai cittadini, a quelli che adottano gli animali. E li accolgono in casa. “Le nostre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 agosto 2022) Non abbandonare, ma donarea chi, invece, rischierebbe di finire in strada o di vivere nella solitudine. Si può riassumere così ilmesso a punto da un Comune nel bresciano, Castel Mella: qui, infatti, chi adotta un cane e un gatto ospiti di qualche struttura può ricevere un contributo di 200 euro. Undella ‘’,è stato rinominato dal Sindaco, Giorgio Guarnieri. 200 euro per chi adotta cani e gatti abbandonati L’amministrazione di Castel Mella, con ildella, ha cercato di arginare il ‘problema’ del sovraffollamento delle strutture di accoglienza per cani e gatti abbandonati. Da qui, quindi, l’idea di ‘elargire’ 200 euro ai cittadini, a quelli che adottano gli animali. E li accolgono in casa. “Le nostre ...

enpaonlus : Bonus per la felicità: premio a chi adotta un cane o un gatto abbandonati - Giornale di Brescia - CorriereCitta : Bonus Felicità: che cos’è, come funziona e come richiederlo - oliviamelonhye : @vernoncino vogliono fare il bonus felicità che se adotti un cane o un gatto vi danno tipo 200 € - RadioR101 : #R101FuoriOndaNews: l'iniziativa del comune di Castel Mella in provincia di Brescia per cercare di prevenire il sov… - missfrancyfer : ?????? Bonus Felicità fino a 200 euro per chi adotta un cane o un gatto: chi può chiederlo -