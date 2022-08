Belen in bikini | “Ho preso 4 chili” e mostra la sua felicità

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 16 agosto 2022) Sui socialRrodriguez non ha più così tanta paura di non piacere, si“ingrassata”, bellissima con i suoi 4in più. Lo confida ai suoi follower posando inndosi di profilo; scatta un selfie che in passato non avrebbe mai pubblicato. “Nel frattempo ho presi 4!!! Pure di” commentadopo averlata la sua. E’ nella villa sull’isola di Alberella, è lì che ha trascorso con Stefano De Martino e il resto della famiglia il Ferragosto più bello della sua vita. Tra le sue storiecontinua a pubblicare la sua vita privata, le giornate che scorrono più lente. Questa mattina stava sistemando l’armadio con i suoi vestiti ma in sottofondo c’era ...