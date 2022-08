Bambino ferito da un proiettile nel Bresciano (Di martedì 16 agosto 2022) Resta al vaglio della autorita' giudiziaria la posizione della guardia giurata che nella notte ha esploso un colpo di pistola che ha raggiunto un Bambino, rimasto ferito gravemente a Cortefranca nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 16 agosto 2022) Resta al vaglio della autorita' giudiziaria la posizione della guardia giurata che nella notte ha esploso un colpo di pistola che ha raggiunto un, rimastogravemente a Cortefranca nel ...

Agenzia_Ansa : Un bambino di tre anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato raggiunto da un proiettile es… - Milenaceti : Guardia giurata spara in strada, grave un bambino di due anni: forse mirava ai cartelli stradali per gioco… - Maurizio62 : RT @ldibartolomei: Nel bresciano una gurdia giurata che stava sparando ai cartelli stradali per noia ha ferito gravemente un bambino https:… - discoradioIT : Resta in prognosi riservata il bambino di 2 anni, ferito da un colpo di arma da fuoco a #CorteFranca, in provincia… - ABosurgi : RT @mattinodipadova: Colpi di pistola in strada nel Bresciano, ferito un bambino di 3 anni: è grave -