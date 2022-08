Atletica, MARCELL JACOBS È TORNATO! Semifinale dominata, è caccia all’oro agli Europei! (Di martedì 16 agosto 2022) MARCELL JACOBS torna a volare e offre una splendida versione del suo talento nelle semifinali dei 100 metri agli Europei 2022 di Atletica leggera. Il Campione Olimpico si impone nella terza serie con il tempo di 10.00 (0,2 m/s di vento a favore) e stacca il biglietto per l’atto conclusivo che andrà in scena a Monaco alle ore 22.15. Il velocista lombardo si è presentato in Germania dopo la lesione al grande adduttore destro che gli ha impedito di disputare la Semifinale ai Mondiali, nell’ultimo mese si è allenato proprio con l’obiettivo di conquistare la medaglia d’oro in questa rassegna continentale e i primi segnali arrivati dalla Baviera sono parsi decisamente confortanti. MARCELL JACOBS ha corso in maniera stupenda: brillantissima uscita dai blocchi ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022)torna a volare e offre una splendida versione del suo talento nelle semifinali dei 100 metriEuropei 2022 dileggera. Il Campione Olimpico si impone nella terza serie con il tempo di 10.00 (0,2 m/s di vento a favore) e stacca il biglietto per l’atto conclusivo che andrà in scena a Monaco alle ore 22.15. Il velocista lombardo si è presentato in Germania dopo la lesione al grande adduttore destro che gli ha impedito di disputare laai Mondiali, nell’ultimo mese si è allenato proprio con l’obiettivo di conquistare la meda d’oro in questa rassegna continentale e i primi segnali arrivati dalla Baviera sono parsi decisamente confortanti.ha corso in maniera stupenda: brillantissima uscita dai blocchi ...

