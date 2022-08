Atletica, Europei 2022: Marcell Jacobs, trionfo epocale. Crippa bronzo, Dester record italiano. Tentoglou e Perkovic show (Di martedì 16 agosto 2022) Seconda giornata di gare altamente spettacolare a Monaco (Germania), dove vanno in scena gli Europei 2022 di Atletica leggera. L’Italia festeggia il trionfo di Marcell Jacobs sui 100 metri, il bronzo di Yeman Crippa sui 5000 metri e il record nazionale di Dario Dester nel decathlon. 100 METRI (MASCHILE) – Marcell Jacobs ha trionfato da Campione Olimpico, regalando all’Italia la prima medaglia d’oro di questi Europei. Il velocista lombardo ha corso la finale con una fasciatura al polpaccio sinistro, segno di una contrattura accusata prima della semifinale. L’azzurro non era in perfette condizioni fisiche, ma ha vinto da autentico fuoriclasse: uscita non brillante dai ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) Seconda giornata di gare altamente spettacolare a Monaco (Germania), dove vanno in scena glidileggera. L’Italia festeggia ildisui 100 metri, ildi Yemansui 5000 metri e ilnazionale di Darionel decathlon. 100 METRI (MASCHILE) –ha trionfato da Campione Olimpico, regalando all’Italia la prima medaglia d’oro di questi. Il velocista lombardo ha corso la finale con una fasciatura al polpaccio sinistro, segno di una contrattura accusata prima della semifinale. L’azzurro non era in perfette condizioni fisiche, ma ha vinto da autentico fuoriclasse: uscita non brillante dai ...

SkySport : ULTIM'ORA #ATLETICA #EUROPEI DI #MONACO: ORO PER #JACOBS NEI 100 METRI: L'AZZURRO HA CHIUSO IN 9.95 #Monaco2022 #SkySport - chetempochefa : Grandissimo #MarcellJacobs per la vittoria dell'oro nei 100 m agli Europei di Atletica in 9''95 ???? #Monaco2022 - CB_Ignoranza : 1 agosto 2021: ?? Olimpiadi. 16 agosto 2022: ?? Europei. Jacobs porta a casa anche gli Europei di Atletica, un anno… - Rosabianca123 : RT @lucianonobili: He did it again. Un fulmine agli Europei di atletica di #Munich2022: Marcel #Jacobs trionfa nei 100 metri con il crono d… - GianlucaOlari : RT @RaiSport: #Jacobs oro nei 100 metri con 9.95 ?? Hughes secondo con il tempo di 9.99 e terzo Azu con 10.13 Guarda il video ?? https://t.co… -