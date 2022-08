Alberto Angela ai funerali di papà Piero: "Ho avuto la sensazione di avere Leonardo Da Vinci in casa" (Di martedì 16 agosto 2022) Oggi ci sono stati i funerali di Piero Angela; il figlio Alberto ha commemorato il divulgatore scientifico paragonandolo a Leonardo Da Vinci. Oggi in Campidoglio è stata aperta la camera ardente per i funerali di Piero Angela: il figlio, Alberto Angela, ha ricordato il padre paragonandolo a Leonardo Da Vinci. Il feretro del divulgatore scientifico sarà esposto fino alle 19:00, subito dopo si svolgeranno, in forma strettamente privata, i funerali laici. Piero Angela è morto nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2022, il conduttore di SuperQuark verrà salutato oggi dal mondo della cultura, dal mondo dello spettacolo, e ... Leggi su movieplayer (Di martedì 16 agosto 2022) Oggi ci sono stati idi; il figlioha commemorato il divulgatore scientifico paragonandolo aDa. Oggi in Campidoglio è stata aperta la camera ardente per idi: il figlio,, ha ricordato il padre paragonandolo aDa. Il feretro del divulgatore scientifico sarà esposto fino alle 19:00, subito dopo si svolgeranno, in forma strettamente privata, ilaici.è morto nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2022, il conduttore di SuperQuark verrà salutato oggi dal mondo della cultura, dal mondo dello spettacolo, e ...

