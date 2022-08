Videocorto Nettuno 2022 | dal 26 al 28 agosto | il programma | i giurati | gli ospiti

(Di lunedì 15 agosto 2022)– Nel 1996 nacque come un gioco di una festa di compleanno tra giovani attori. Nel tempo è cresciuto a dismisura. Quest’anno, giunto alla sua ventisettesima edizione, promette di rivoluzionare, trasformando la cittadina balneare da luogo privo di sale cinematografiche ( così è dal 2003 ) a sede di una rassegna sempre più importante e prestigiosa. A tagliare il nastro dello start sarà Enrico Lo Verso, prossimamente a Venezia con l’attesissimo Dante di Pupi Avati. Enrico sarà una sorta di padrino della manifestazione e sarà presente al salotto pomeridiano al borgo medievale alle 18 di venerdì 26per poi presenziare alle proiezioni serali dalle 20,45 in poi. L’ospite del secondo giorno, sabato 27, sarà il regista Giuseppe Piccioni, recentemente nelle sale con ...

