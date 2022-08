Ultime Notizie – Covid oggi Emilia Romagna, 1.069 contagi e 10 morti: bollettino 15 agosto (Di lunedì 15 agosto 2022) Sono 1.069 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia-Romagna oggi, 15 agosto 2022, su un totale di 4.924 tamponi eseguiti nelle Ultime 24 ore, di cui 2.700 molecolari e 2.224 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 21,7%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 38 (+2 rispetto a ieri, +5,6%), l’età media è di 66,3 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.263 (+23 rispetto a ieri, +1,9%), età media 75,5 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Piacenza (+1 rispetto a ieri); 2 a Parma (invariato); 4 a Reggio Emilia ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 15 agosto 2022) Sono 1.069 i nuovida Coronavirus in, 152022, su un totale di 4.924 tamponi eseguiti nelle24 ore, di cui 2.700 molecolari e 2.224 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 21,7%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’sono 38 (+2 rispetto a ieri, +5,6%), l’età media è di 66,3 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 1.263 (+23 rispetto a ieri, +1,9%), età media 75,5 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Piacenza (+1 rispetto a ieri); 2 a Parma (invariato); 4 a Reggio...

sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. #Kiev: da inizio guerra 22mila attacchi russi su obiettivi civili. ??? ”Se restate zitti… - SkyTG24 : Salman Rushdie riesce a respirare. L'Iran nega qualsiasi legame con aggressore - GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - StellaSirio60 : RT @News24_it: Elezioni politiche 2022, ultime notizie di oggi | Meloni: «Sinistra al governo per anni senza vincere, per... - Corriere del… - ilsussidiario : Terremoto oggi Naso M 2.2/ Ingv ultime notizie: scossa in provincia di Messina -