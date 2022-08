Ucraina, Putin: “Russia pronta a offrire armi moderne ad alleati” (Di lunedì 15 agosto 2022) (Adnkronos) – La Russia “è pronta a offrire ai suoi alleati e partner armi di vario genere, dalle armi leggere ai veicoli corazzati e artiglieria, aviazione e Uav”. Ad affermarlo, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa russa Tass, è il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin, intervenendo in occasione dell’apertura del forum Army-2022 vicino a Mosca. Putin, inoltre, “ha ringraziato i produttori di armi russi per il loro lavoro a beneficio del Paese”. La Federazione Russa, ha sottolineato, “invita i suoi alleati e partner al comando di stato maggiore e ad altre esercitazioni militari”. “Il popolo russo è orgoglioso del proprio esercito e della propria marina; i soldati della Federazione Russa e i ... Leggi su italiasera (Di lunedì 15 agosto 2022) (Adnkronos) – La“èai suoie partnerdi vario genere, dalleleggere ai veicoli corazzati e artiglieria, aviazione e Uav”. Ad affermarlo, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa russa Tass, è il presidente della Federazione russa, Vladimir, intervenendo in occasione dell’apertura del forum Army-2022 vicino a Mosca., inoltre, “ha ringraziato i produttori dirussi per il loro lavoro a beneficio del Paese”. La Federazione Russa, ha sottolineato, “invita i suoie partner al comando di stato maggiore e ad altre esercitazioni militari”. “Il popolo russo è orgoglioso del proprio esercito e della propria marina; i soldati della Federazione Russa e i ...

repubblica : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi: Lettera di Putin a Kim Jong-un, 'Russia e Corea del Nord espanderanno… - martaottaviani : #Amnestyinternational si è scusata per il report sulle presunte violenze delle forze armate dell’#Ucraina ai danni… - PLinItalia : Il premier ????@MorawieckiM su @repubblica: 'Oggi, qualsiasi voce dall'Occidente che incita a limitare le forniture d… - NikeSkywalker : RT @NikeSkywalker: L'Operazione speciale militare #Zhukov della Federazione Russa in Ucràina procede secondo i piani del Presidente della… - NikeSkywalker : L'Operazione speciale militare #Zhukov della Federazione Russa in Ucràina procede secondo i piani del Presidente d… -