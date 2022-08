Tegola per Allegri, perde un titolarissimo: costretto al cambio! (Di lunedì 15 agosto 2022) Sulla prima in campionato della Juventus c’era molta attesa. I riflettori erano puntati sui nuovi acquisti, attesi all’esordio per dimostrare il loro valore e il loro impatto sulla massima serie italiana. Il primo osservato speciale è stato senza dubbio Ángel Di Maria. Il fiore all’occhiello del mercato estivo bianconero è andato a completare il reparto con Dusan Vlahovic e ha subito inciso in maniera determinante. All’argentino sono bastati 26 minuti per andare a segno con il suo primo gol in Serie A e portare la Juve in vantaggio contro il Sassuolo. Ha impreziosito la sua gara con anche l’assist per il definitivo 3-0 firmato da Vlahovic al 51?. Vlahovic Di Maria Juventus 3 – 0 Sassuolo Sarebbe una serata da celebrare se non fosse che il ‘Fideo’ ha chiesto la sostituzione dopo circa un’ora di gioco per un presunto problema all’adduttore. Il giocatore viene inquadrato ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 15 agosto 2022) Sulla prima in campionato della Juventus c’era molta attesa. I riflettori erano puntati sui nuovi acquisti, attesi all’esordio per dimostrare il loro valore e il loro impatto sulla massima serie italiana. Il primo osservato speciale è stato senza dubbio Ángel Di Maria. Il fiore all’occhiello del mercato estivo bianconero è andato a completare il reparto con Dusan Vlahovic e ha subito inciso in maniera determinante. All’argentino sono bastati 26 minuti per andare a segno con il suo primo gol in Serie A e portare la Juve in vantaggio contro il Sassuolo. Ha impreziosito la sua gara con anche l’assist per il definitivo 3-0 firmato da Vlahovic al 51?. Vlahovic Di Maria Juventus 3 – 0 Sassuolo Sarebbe una serata da celebrare se non fosse che il ‘Fideo’ ha chiesto la sostituzione dopo circa un’ora di gioco per un presunto problema all’adduttore. Il giocatore viene inquadrato ...

