(Di lunedì 15 agosto 2022) Marcoha le idee chiare sul campionato che sta per partire e come sempre parla in modo diretto, del presente e anche del passato. Sulla sua, intervenendo ai microfoni di TMW Radio, dice: ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Tardelli: 'Alla Juve avrei preso Inzaghi al posto di Sarri' - sportli26181512 : Tardelli: 'Alla Juve avrei preso Inzaghi al posto di Sarri': Tardelli: 'Alla Juve avrei preso Inzaghi al posto di S… - Gazzetta_it : Tardelli: 'Alla Juve avrei preso Inzaghi al posto di Sarri' - TUTTOJUVE_COM : Tardelli a TMW Radio: 'Dybala è un ottimo giocatore e alla Juve è successo qualcosa che non sappiamo' - CorJuve : RT @Boboj29: Da domenica 04 Settembre riprende in Rai '90° minuto'condotto da Lollobrigida e Adani ,Tardelli e Bertolini.Sempre il 04/09 in… -

Marcoha le idee chiare sul campionato che sta per partire e come sempre parla in modo diretto, ... non sarà il più fluido malunga è il più vincente. Allegri risolverà le difficoltà della ...La nuova Domenica sportiva , con Alberto Rimedio in conduzione al posto di Jacopo Volpi , e il duo Morace - Capizzi ad affiancare Adani e Di Gennaro dopo l'addio di Pecci e, non sfonda...A TMW Radio, Marco Tardelli parla così della Juve: "Hanno vinto allenatori diversi nella storia. Sia con un calcio offensivo che con un gioco pi&ugr ...Marco Tardelli, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà soffermandosi anche sulla lotta Scudetto: "Molte squadre ...