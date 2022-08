Svolta per le donne soldato: l’esercito Usa sta sviluppando un ‘reggiseno tattico’ (Di lunedì 15 agosto 2022) La forza delle donne è inesauribile, e non a caso il film “soldato Jane” è diventato un cult. Demi Moore all’epoca ha dovuto annullare la propria femminilità per entrare a far parte dell’esercito: farsi muscoli d’acciaio, rasarsi i capelli a zero, dimostrare un coraggio da leoni. Ma per chi fa davvero questo mestiere, le corse, gli esercizi massacranti, le flessioni e i piegamenti, le vesciche ai piedi e alle mani non sono la finzione di un film, ma la realtà. Ed ecco che arriva la Svolta storica: l’esercito degli Stati Uniti d’America ha deciso (davvero) di tenere conto della femminilità delle sue soldatesse. E pensando a una migliore vestibilità e a un maggior adattamento alla loro protezione fisica, tra armi e giubbotti antiproiettili, ha pensato bene di mettere a punto un “reggiseno tattico“, unico ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 15 agosto 2022) La forza delleè inesauribile, e non a caso il film “Jane” è diventato un cult. Demi Moore all’epoca ha dovuto annullare la propria femminilità per entrare a far parte del: farsi muscoli d’acciaio, rasarsi i capelli a zero, dimostrare un coraggio da leoni. Ma per chi fa davvero questo mestiere, le corse, gli esercizi massacranti, le flessioni e i piegamenti, le vesciche ai piedi e alle mani non sono la finzione di un film, ma la realtà. Ed ecco che arriva lastorica:degli Stati Uniti d’America ha deciso (davvero) di tenere conto della femminilità delle sue soldatesse. E pensando a una migliore vestibilità e a un maggior adattamento alla loro protezione fisica, tra armi e giubbotti antiproiettili, ha pensato bene di mettere a punto un “reggiseno tattico“, unico ...

