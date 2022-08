Stash dei The Kolors è di nuovo papà: “È nata Imagine Fiordispino”, e il nome scatena l’ilarità dei social (Di lunedì 15 agosto 2022) “È nata Imagine Fiordispino. Non esistono parole in grado di raccontare quello che stiamo vivendo ora…”. Stash, leader dei The Kolors, annuncia la nascita della seconda figlia Imagine, nata dall’amore con la compagna Giulia Belmonte. Il cantante, già papà di Grace, ha condiviso su Instagram un paio di scatti della new entry in casa Fiordispino e la rete si è scatenata con gli auguri e le congratulazioni. Al momento l’artista non ha spiegato il perché del nome Imagine, ma c’è chi pensa sia un tributo all’omonima canzone di John Lennon. Un nome che però sta suscitando anche l’ilarità di parte del web. “papà, chi ha fatto battute sul mio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) “È. Non esistono parole in grado di raccontare quello che stiamo vivendo ora…”., leader dei The, annuncia la nascita della seconda figliadall’amore con la compagna Giulia Belmonte. Il cantante, giàdi Grace, ha condiviso su Instagram un paio di scatti della new entry in casae la rete si è scatecon gli auguri e le congratulazioni. Al momento l’artista non ha spiegato il perché del, ma c’è chi pensa sia un tributo all’omonima canzone di John Lennon. Unche però sta suscitando anchedi parte del web. “, chi ha fatto battute sul mio ...

