Siccità: il 13% dell’Europa è a rischio desertificazione (Di lunedì 15 agosto 2022) In un contesto in cui l’acqua diventa sempre più un bene prezioso, le recenti piogge cadute “a macchia di leopardo” su parte della Penisola non hanno risolto i problemi dei corpi idrici italiani. I dati dell’EDO – European Drought Observatory – ci dicono che il 45% dell’Europa è in sofferenza idrica e ben il 13% del continente è colpito da Siccità estrema. In questo scenario, è importante fare la nostra parte per conservare l’acqua e usarla in modo responsabile. Una situazione critica Come spiega Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), la situazione idricamente critica in cui si trova il nostro Paese non potrà essere risolta dall’oggi al domani. Ci vorranno condizioni meteorologiche favorevoli, ma soprattutto un territorio infrastrutturato per ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 agosto 2022) In un contesto in cui l’acqua diventa sempre più un bene prezioso, le recenti piogge cadute “a macchia di leopardo” su parte della Penisola non hanno risolto i problemi dei corpi idrici italiani. I dati dell’EDO – European Drought Observatory – ci dicono che il 45%è in sofferenza idrica e ben il 13% del continente è colpito daestrema. In questo scenario, è importante fare la nostra parte per conservare l’acqua e usarla in modo responsabile. Una situazione critica Come spiega Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), la situazione idricamente critica in cui si trova il nostro Paese non potrà essere risolta dall’oggi al domani. Ci vorranno condizioni meteorologiche favorevoli, ma soprattutto un territorio infrastrutturato per ...

enpaonlus : Versilia, salvati 100 pesci in un bacino ridotto a pozza dalla siccità - la Repubblica - Ogni piccola vita ha valor… - Mimagaan : RT @enpaonlus: Versilia, salvati 100 pesci in un bacino ridotto a pozza dalla siccità - la Repubblica - Ogni piccola vita ha valore! ?@regi… - Bianca34874951 : RT @enpaonlus: Versilia, salvati 100 pesci in un bacino ridotto a pozza dalla siccità - la Repubblica - Ogni piccola vita ha valore! ?@regi… - PositanoMaria : RT @enpaonlus: Versilia, salvati 100 pesci in un bacino ridotto a pozza dalla siccità - la Repubblica - Ogni piccola vita ha valore! ?@regi… - massimo4951 : RT @enpaonlus: Versilia, salvati 100 pesci in un bacino ridotto a pozza dalla siccità - la Repubblica - Ogni piccola vita ha valore! ?@regi… -

Siccità: il 13% dell'Europa è a rischio desertificazione I dati dell'EDO - European Drought Observatory - ci dicono che il 45% dell'Europa è in sofferenza idrica e ben il 13% del continente è colpito da siccità estrema. In questo scenario, è importante ... Ferragosto, picnic per 6 milioni di italiani: immancabile il cocomero sulle tavole siciliane Immancabile su tutte le tavole è il cocomero anche se il caldo e la siccità hanno falcidiato il ...macedonia con il 20 per cento e dalla caprese a base di mozzarella e pomodoro che è un must per il 13 ... Agenzia ANSA I dati dell'EDO - European Drought Observatory - ci dicono che il 45% dell'Europa è in sofferenza idrica e ben il% del continente è colpito daestrema. In questo scenario, è importante ...Immancabile su tutte le tavole è il cocomero anche se il caldo e lahanno falcidiato il ...macedonia con il 20 per cento e dalla caprese a base di mozzarella e pomodoro che è un must per il... Siccità: sindaco Imperia, la situazione è critica