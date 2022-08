Raspadori-Napoli distanza minima: svelato il vero nodo della trattativa (Di lunedì 15 agosto 2022) Continua l’epopea di Giacomo Raspadori, la cui trattativa con il Napoli sembra non volgere mai al termine. L’attaccante del Sassuolo ha espresso la propria volontà a voler indossare la maglia azzurra per la prossima stagione, ma i neroverdi hanno fissato un prezzo per il cartellino e non intendono cedere di un passo. FOTO: Getty Images, Raspadori Napoli-Sassuolo: distanza minima, ma c’è un ostacolo A fare da tramite tra i due club c’è Tullio Tinti, l’agente del calciatore, che fa comunicare le due parti per cercare di concordare un accordo che soddisfi entrambe. A riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, secondo la quale ad oggi la distanza tra domanda e offerta è veramente minima. Il ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 15 agosto 2022) Continua l’epopea di Giacomo, la cuicon ilsembra non volgere mai al termine. L’attaccante del Sassuolo ha espresso la propria volontà a voler indossare la maglia azzurra per la prossima stagione, ma i neroverdi hanno fissato un prezzo per il cartellino e non intendono cedere di un passo. FOTO: Getty Images,-Sassuolo:, ma c’è un ostacolo A fare da tramite tra i due club c’è Tullio Tinti, l’agente del calciatore, che fa comunicare le due parti per cercare di concordare un accordo che soddisfi entrambe. A riportarlo è l’edizione odiernaGazzetta dello Sport, secondo la quale ad oggi latra domanda e offerta è veramente. Il ...

