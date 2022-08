Pardo sulla Serie A: «C’è equilibrio anche se l’Inter ha deluso» (Di lunedì 15 agosto 2022) Il giornalista di Dazn Pierluigi Pardo ha detto la sua su questa prima giornata di campionato di Serie A Tim Ai microfoni di Radio 24, Pierluigi Pardo analizza la prima giornata di campionato. «C’è equilibrio già tra le sette sorelle in campionato. Quella che mi è piaciuta di meno è stata l’Inter, anche se ha ribaltato una gara molto difficile. Il Milan ha un potenziale in crescita rispetto a un anno fa Le dichiarazioni di Inzaghi sono fortissime. È uno stato d’animo abbastanza sorprendente e anche molto chiaro». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 agosto 2022) Il giornalista di Dazn Pierluigiha detto la sua su questa prima giornata di campionato diA Tim Ai microfoni di Radio 24, Pierluigianalizza la prima giornata di campionato. «C’ègià tra le sette sorelle in campionato. Quella che mi è piaciuta di meno è statase ha ribaltato una gara molto difficile. Il Milan ha un potenziale in crescita rispetto a un anno fa Le dichiarazioni di Inzaghi sono fortissime. È uno stato d’animo abbastanza sorprendente emolto chiaro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

