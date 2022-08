Nuoto artistico | i tecnici della Nazionale | “È stato un europeo magico”

(Di lunedì 15 agosto 2022) Non può che esserci soddisfazione nel team azzurro dopo l’ennesima medaglia, l’argento nel Team Free, che chiude il programma delagli Europei di Roma 2022. “Ora ci concediamo un periodo di vacanza perché siamo esauste, poi sicuramente ci saranno nuove coreografie e collaboreremo anche con le coreografe russe, perché vogliamo sempre migliorarci”, ha detto Patrizia Giallombardo, ct delazzurro, ai microfoni Rai subito dopo la gara. Dello stesso avviso anche Roberta Farinelli, un’altra deitricolore: “Èun, abbiamo preso medaglie in tutte le gare, e medaglie pesanti. Gli ultimi mesi sono stati duri ma questi risultati ripagano le ragazze per ...

di Arianna Ravelli Italia subito oro nei tuffi nel team event. Argento nel nuoto artistico con la squadra nell'esercizio libero. Altro oro per il duo Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero nel tecnico. Un bronzo anche dalla coppia Cerruti - Ferro Entrano i tuffi nel programma ... Quarto oro per l'Italia del nuoto artistico agli Europei di Roma e quarto oro per Giorgio Minisini. Nell'ultima giornata di gare per questa disciplina al Parco del Foro Italico, il 26enne romano insieme a Lucrezia Ruggiero,