Napoli, Spalletti: “Ho visto una squadra di carattere, Lobotka oggi sembrava Iniesta” (Di lunedì 15 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Avevamo preparato bene la gara in settimana e faccio i complimenti ai ragazzi per averla saputa interpretare al meglio in campo”. Luciano Spalletti commenta il successo azzurro al Bentegodi nella giornata di esordio del campionato. “Ho visto una squadra di carattere e molto vogliosa di iniziare al massimo. Dobbiamo alzare il ritmo quando siamo in fase di possesso del gioco perchè bisogna andare a concretizzare la superiorità” “Lobotka oggi sembrava Iniesta, ha giocato una gara strepitosa ed ha segnato un gol da manuale. Stesso discorso per Zielinski che ha saputo inserirsi con uno slancio di 50 metri. Tutta la squadra ha dimostrato di essere brillante”. Su Kvara: “Ha dimostrato la sua classe anche se ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Avevamo preparato bene la gara in settimana e faccio i complimenti ai ragazzi per averla saputa interpretare al meglio in campo”. Lucianocommenta il successo azzurro al Bentegodi nella giornata di esordio del campionato. “Hounadie molto vogliosa di iniziare al massimo. Dobbiamo alzare il ritmo quando siamo in fase di possesso del gioco perchè bisogna andare a concretizzare la superiorità” “, ha giocato una gara strepitosa ed ha segnato un gol da manuale. Stesso discorso per Zielinski che ha saputo inserirsi con uno slancio di 50 metri. Tutta laha dimostrato di essere brillante”. Su Kvara: “Ha dimostrato la sua classe anche se ...

pisto_gol : Per idea di gioco e qualità il #Napoli è da #scudetto: #Spalletti ha dato agli azzurri una identità riconoscibile,… - mirkocalemme : Date a #Spalletti Keylor, Ndombele e Raspadori e il #Napoli quest'anno vi farà divertire. - DiMarzio : #SerieA | Le probabili scelte di #Spalletti per l'esordio del @sscnapoli contro il @HellasVeronaFC - Ulyfey : RT @pisto_gol: Per idea di gioco e qualità il #Napoli è da #scudetto: #Spalletti ha dato agli azzurri una identità riconoscibile, sia Kim c… - NapoliCalcioNET : #VeronaNapoli 2-5, #Spalletti: “Grande prestazione, complimenti ai ragazzi” -