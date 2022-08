Napoli | cinque gol al Verona | la risposta alle big e ai nostalgici per i grandi addii

infoitsport : Verona, Hellas travolto: il Napoli ne fa cinque al Bentegodi - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Verona-Napoli 2-5, i tifosi scaligeri contestano Setti: Verona-Napoli 2… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Super #Napoli, il prossimo avversario casalingo della #Fiorentina ne fa cinque al #Verona. Guarda la NUOVA CLASSIFICA d… - Fiorentinanews : Super #Napoli, il prossimo avversario casalingo della #Fiorentina ne fa cinque al #Verona. Guarda la NUOVA CLASSIFI… - persemprecalcio : ? Il #Napoli inizia il suo nuovo corso con un sonoro 5-2 nei confronti dell’Hellas #Verona al Bentegodi. Brilla la… -

Non può essere così brutto e rinunciatario. Tudor (e Juric) sembrano dimenticati.gol, ma potevano essere di più. Urgono correttivi. il peggiore il migliore 5,5 montipò Lo prendono a pallonate da tutte le parti. Risponde bene a Zielinski, il palo lo salva su Anguissa, ma ...Su 20 squadre nella massima serie, solo tre sono del Sud., Lecce, Salernitana . Di cui due, su tre, dovranno difendere la categoria fino all'ultima ...come la Lombardia esprime da sola...Il Napoli inizia alla grande la sua stagione travolgendo in trasferta ... vinta dalla squadra azzurra, in trasferta, per ben cinque gol a due.Straripante il Napoli, immediata la risposta a Milan e Inter, le squadre che lo hanno preceduto in classifica nello scorso campionato. Cinque gol a Verona, con lo show di Kvaratskhelia, autore di una.