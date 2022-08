(Di lunedì 15 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Nel fine settimana di Ferragosto la Polizia Locale diha assicurato i consuetie le attività di prevenzione e controllo in orari serali e notturni, rivolgendo particolare attenzione ai luoghi di maggior concentrazione ed interesse per la. Il personale del reparto di Tutela Emergenze Sociali e Minori, impegnato in prima linea nelle azioni di contrasto al preoccupante e dilagante fenomeno del consumo di alcolici tra i più giovani, ha svolto verifiche nel centro storico, nei baretti di via Chiaia ed in prossimità deipiù affollati e delle principali piazze del Vomero. Le ispezioni amministrative hanno interessato numerosi esercizi dislocati sull’intero territorio cittadino. Ai Decumani, a via Pessina, ai Gradoni di Chiaia ed al Corso ...

anteprima24 : ** Movida, a #Napoli controlli e multe dei vigili nei locali ** - cronachecampane : Controlli nella movida di Napoli: multe e sequestri #chiaia #movida #Napoli #succedeoggi - mattinodinapoli : Movida a Napoli e dintorni, in campo le forze dell'ordine - Torrechannelit : Napoli – Controlli “movida” in città: il bilancio - cronachecampane : Napoli, controlli “movida”:multe e sequestri #controllimovida #multeesequestri #succedeoggi -

ilmattino.it

Controlli sui litorali del Salento e nei locali della '' alla vigilia di Ferragosto: oltre alla serie di patenti ritirate per guida in stato di ... entrambi della provincia di, fermati la ...di, ha disposto la sospensione per 5 giorni delle attività di esercizio vicinato e di ... gli agenti della Polizia Locale, durante i servizi di controllo predisposti nelle aree della '', ... Napoli, fiumi di cocaina sulla movida: «Si sniffa ovunque, zero controlli» Controlli sui litorali del Salento e nei locali della “movida” alla vigilia di Ferragosto: oltre alla serie di patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza scattano anche due arresti. In manette so ...Il Questore di Napoli, su proposta del Polizia Municipale - Dipartimento Sicurezza - Servizio Polizia Locale - U.O. Tutela Emergenze Sociali e Minori- Nucleo di P.G. di Napoli, ha disposto la sospensi ...