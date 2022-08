Motomondiale, GP Austria 2022: calendario, programma, orari. Guida tv Sky e TV8 (Di lunedì 15 agosto 2022) Dopo una piccola sosta riprende dall’Austria il Motomondiale con la 13ma tappa della propria stagione. I protagonisti delle due ruote tornano in quel di Spielberg, tracciato che negli ultimi anni ha accolto ben quattro eventi della MotoGP in seguito all’emergenza sanitaria. La pista delle auto ha una metratura di 4.318 km, qualche metro in meno rispetto alla nuova versione disegnata per le moto. Ricordiamo infatti che, per ragioni di sicurezza, i centauri dovranno prendere confidenza con un’inedita chicane che spezza in due il segmento che dalla prima porta alla terza curva. Il francese Fabio Quartararo (Yamaha) è il leader del Mondiale al momento con 180 punti contro i 158 dello spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia). Occhi puntati ovviamente su Francesco Bagnaia (Ducati), vincitore delle ultime due prove che attualmente si trova a 131 punti. Il GP ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) Dopo una piccola sosta riprende dall’ilcon la 13ma tappa della propria stagione. I protagonisti delle due ruote tornano in quel di Spielberg, tracciato che negli ultimi anni ha accolto ben quattro eventi della MotoGP in seguito all’emergenza sanitaria. La pista delle auto ha una metratura di 4.318 km, qualche metro in meno rispetto alla nuova versione disegnata per le moto. Ricordiamo infatti che, per ragioni di sicurezza, i centauri dovranno prendere confidenza con un’inedita chicane che spezza in due il segmento che dalla prima porta alla terza curva. Il francese Fabio Quartararo (Yamaha) è il leader del Mondiale al momento con 180 punti contro i 158 dello spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia). Occhi puntati ovviamente su Francesco Bagnaia (Ducati), vincitore delle ultime due prove che attualmente si trova a 131 punti. Il GP ...

