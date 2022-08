Ministero delle infrastrutture, trasporti sempre più green: entro l’anno la gara per i bus elettrici (Di lunedì 15 agosto 2022) Autobus sempre meno inquinanti nelle citta’ italiane. Il cantiere per rendere il parco autobus per il trasporto pubblico locale piu’ moderno e in linea con la transizione ecologica e’ in piena attivita’, tanto che da inizio anno da Nord a Sud, isole comprese, sono gia’ circa mille i nuovi veicoli ordinati. E altri acquisti sono in arrivo per autobus sempre piu’ ‘green’, grazie alle risorse del Pnrr, con una gara gia’ in corso per i nuovi mezzi a metano, e una in arrivo a fine anno per la fornitura di autobus elettrici. A fare il punto sulla situazione e’ il Ministero delle infrastrutture e mobilita’ sostenibile, che spiega come il piano per l’ammodernamento e la transizione ecologica del parco autobus destinato al tpl sia “in piena attuazione”. “Grazie ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 agosto 2022) Autobusmeno inquinanti nelle citta’ italiane. Il cantiere per rendere il parco autobus per il trasporto pubblico locale piu’ moderno e in linea con la transizione ecologica e’ in piena attivita’, tanto che da inizio anno da Nord a Sud, isole comprese, sono gia’ circa mille i nuovi veicoli ordinati. E altri acquisti sono in arrivo per autobuspiu’ ‘’, grazie alle risorse del Pnrr, con unagia’ in corso per i nuovi mezzi a metano, e una in arrivo a fine anno per la fornitura di autobus. A fare il punto sulla situazione e’ ile mobilita’ sostenibile, che spiega come il piano per l’ammodernamento e la transizione ecologica del parco autobus destinato al tpl sia “in piena attuazione”. “Grazie ...

