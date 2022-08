Mara Venier e le sue vacanze in una villa super lussuosa. Costi esagerati per averla (Di lunedì 15 agosto 2022) Mara Venier e il marito non badano a spese per le loro vacanze, concedendosi una villa lussuosa dai Costi esagerati. Il posto è incantevole e i due piccioncini non hanno avuto problemi per accaparrarselo. Vediamo quanto sono riusciti a spendere. Mara Venier e il marito Nicola Carraro sono volati anche quest’anno nella loro casa di Santo Domingo, una dimora stupenda con piscina, immersa nel verde e… direttamente sul mare. Ma quanto hanno speso per potersi permettere una location del genere? Mara Venier e le vacanze e Santo Domingo, foto Instagram – Curiosauro.itDa anni i due coniugi trascorrono le vacanze a Santo Domingo: il primo a raggiungere l’isola è sempre Nicola ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 15 agosto 2022)e il marito non badano a spese per le loro, concedendosi unadai. Il posto è incantevole e i due piccioncini non hanno avuto problemi per accaparrarselo. Vediamo quanto sono riusciti a spendere.e il marito Nicola Carraro sono volati anche quest’anno nella loro casa di Santo Domingo, una dimora stupenda con piscina, immersa nel verde e… direttamente sul mare. Ma quanto hanno speso per potersi permettere una location del genere?e lee Santo Domingo, foto Instagram – Curiosauro.itDa anni i due coniugi trascorrono lea Santo Domingo: il primo a raggiungere l’isola è sempre Nicola ...

loscornetteros : Vaporidis detesta chi ordina il cappuccino a fine cena. La Parietti cambia look e si affida a Federico Fashion Sty… - icyarchivex : mara venier mahmood malinconia sguardo malinconico polpette abbiocco domenica in - TravisB95600886 : @Luca_S2_ Dissento. Noi qua stiamo mettendo in evidenza gli effetti avversi di meno dell'un percento della popolazi… - zazoomblog : “Buon viaggio…”: Mara Venier distrutta dal dolore. L’ultimo saluto – FOTO - #“Buon #viaggio…”: #Venier #distrutta - de_marchi9 : Guardo poca TV, le donne dello spettacolo che mi piacciono sono : Mara Venier, Silvia Toffanin, Alessia Marcuzzi e… -