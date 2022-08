Manchester United, il rimedio alla crisi è una punta ex Real (Di lunedì 15 agosto 2022) Secondo Cope, il Manchester United starebbe pensando a Raul De Tomas. L'attaccante dell'Espanyol, ex Real Madrid, costa sui 25-30 milioni.... Leggi su calciomercato (Di lunedì 15 agosto 2022) Secondo Cope, ilstarebbe pensando a Raul De Tomas. L'attaccante dell'Espanyol, exMadrid, costa sui 25-30 milioni....

MailSport : Manchester United 'contact PSG star Mauro Icardi's representatives over potential Old Trafford move - ManUtdMEN : Hannibal Mejbri set to complete Birmingham City loan #mufc - thomasalencr : O Manchester United é o LANTERNA da Premier League 2022-23. - sportli26181512 : 'Manchester United e Ronaldo, tutti i rischi della risoluzione senza giusta causa': Il 'Mundo Deportivo' ha analizz… - KunGrax : RT @AcMilanArea: ?? Il #Milan è ottimista sull'acquisto di Hakim #Ziyech. Ulteriori contatti tra Milan e Chelsea. Anche il Manchester United… -