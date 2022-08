LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: tre italiani in finale nel triplo maschile! Bene anche Dester nel decathlon ed i quattrocentisti (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANDO CORRE MARCELL JACOBS? GLI ORARI PRECISI DEI 100 METRI MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO 21.59: Niente da fare per Ponzio che lancia a 20.66 e resta quarto. Un quarto posto che non può soddisfare fino in fondo l’azzurro 21.56: gara in crescendo di Leonardo Fabbri che raggiunge 20.72, season best. Non migliora il settimo posto ma la crescita continua 21.51 Mihaljevic vola in testa a 21.53, secondo posto per Sinancevic con 21.39, terzo posto per Stanek con 21.26, quarto per Ponzio che si migliora con 20.98 nel peso quando manca l’ultima rotazione di lanci. 21.47: Partita la finale dei 10000 femminili senza azzurre al via 21.43: Non si migliora ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUANDO CORRE MARCELL JACOBS? GLI ORARI PRECISI DEI 100 METRI MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO 21.59: Niente da fare per Ponzio che lancia a 20.66 e resta quarto. Un quarto posto che non può soddisfare fino in fondo l’azzurro 21.56: gara in crescendo di Leonardo Fabbri che raggiunge 20.72, season best. Non migliora il settimo posto ma la crescita continua 21.51 Mihaljevic vola in testa a 21.53, secondo posto per Sinancevic con 21.39, terzo posto per Stanek con 21.26, quarto per Ponzio che si migliora con 20.98 nel peso quando manca l’ultima rotazione di lanci. 21.47: Partita ladei 10000 femminili senza azzurre al via 21.43: Non si migliora ...

